شكرا لقرائتكم خبر «مطبخنا في العالم» لقاء مفتوح بهيئة فنون الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة فنون الطهي مساء الأربعاء المقبل سادس لقاءاتها الدورية المفتوحة خلال العام الحالي تحت عنوان «مطبخنا في العالم»، الذي سيقام افتراضيا بمشاركة مسؤولي الهيئة، حيث سيتاح الحضور فيه لكافة الممارسين والمهتمين بمجال الطهي وفنونه المختلفة في المملكة، وذلك عبر رابط الكتروني ستنشره الهيئة في حسابها الرسمي بمنصة «تويتر».

ويناقش اللقاء العديد من المحاور المهمة، ومنها عرض استراتيجية الهيئة تجاه تطوير القطاع، وتوضيح ما جرى إنجازه وتنفيذه منها، وتسليط الضوء على الملفات المستقبلية التي تحملها الهيئة، على أن يتخلل اللقاء إجابة مسؤولي الهيئة عن كافة الاستفسارات المقدمة إليهم من الحضور.

وتسعى الهيئة في تنظيمها لمثل هذه اللقاءات الدورية المفتوحة إلى خلق مجال اتصالي فعال مع منسوبي القطاع، وتعزيز الحوار المشترك مع الأفراد والجهات ذات العلاقة، بما يحقق التكامل في الجهود الوطنية الرامية إلى تطور القطاع ومنسوبيه.