شكرا لقرائتكم خبر وظائف شاغرة في المدينة الطبية الأكاديمية بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيكون من خلال موقع الجامعة الالكتروني من اليوم حتى الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، مع الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات، والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، واجتياز الاختبار، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي لجميع الوظائف. ودعا الراغبين في التقديم على الوظائف، إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة من خلال موقع الجامعة الالكتروني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن توفر وظائف شاغرة لديها في المدينة الطبية الأكاديمية (AMC - IAU) على برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيكون من خلال موقع الجامعة الالكتروني من اليوم حتى الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، مع الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات، والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، واجتياز الاختبار، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي لجميع الوظائف. ودعا الراغبين في التقديم على الوظائف، إلى الاطلاع على الشروط المطلوبة من خلال موقع الجامعة الالكتروني.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في المدينة الطبية الأكاديمية بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.