الجرعة التنشيطية الثانية لـ 6 فئات بعد 4 أشهر من الأولى

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وكانت الوزارة أعلنت في أبريل الماضي عن البدء في إعطاء الجرعة التنشيطية الثانية للفئة العمرية من 50 عاما فما فوق لمن يرغب، وذلك بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى.ويمكن حجز موعد لأخذ الجرعة عن طريق تطبيق صحتي عبر الرابط: https://smex-ctp.trendmicro.com.
وتقلل الجرعة التنشيطية بصفة عامة، خطر الإصابة والتنويم في المستشفى والوفاة من الفيروس، وتنشط مناعة العاملين في بيئات العمل التي من الممكن أن تزيد فرص انتقال الفيروس مثل المستشفيات وغيرها.
كما أن تلقيها يسهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى 25 ضعفا في مواجهة أوميكرون، وكذلك الحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة في حال الإصابة بنسبة عالية تتجاوز 70%، إلى جانب الحماية من حالات التنويم في المستشفيات والوفاة بنسب عالية.
المستحقون للجرعة التنشيطية الثانية:
- الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر.
- مرضى الفشل الكلوي.
- مرضى زراعة نخاع العظم خلال العامين الماضيين أو لا زالوا يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.
- مرضى السرطان النشط تحت العلاج.
- مرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج.
- مرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.
لماذا الجرعة التنشيطية؟
- انخفاض مناعة جسمك بعد تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.
- انخفاض الحماية من المتحورات دلتا وأميكرون وخطر الإصابة بهما.
- ارتفاع فرص الإصابة بالفيروس خصوصا لكبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة ومرضى زراعة الأعضاء.
- ارتفاع فرص انتشار المتحورات دلتا وأوميكرون والذي يعتبر أشد المتحورات خطورة حتى الآن.
الأعراض الجانبية:
- الشعور بالتعب والصداع.
- الألم في موضع الحقن.
- آلام بالعضلات والشعور بالتوعك.
- ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.
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