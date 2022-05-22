مطالبة بتسخير الذكاء الاصطناعي للمساعدة في زيادة الطلب على الخدمات الإسعافية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة الصحية في مجلس الشورى خلال اجتماعها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والمحالة إليها من المجلس لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها في الفترة المقبلة.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر للعام المالي 1442/ 1443هـ، وما اشتمل عليه التقرير من معلومات وأرقام توضح أداء الهيئة خلال عام التقرير.

وأشارت خلال الاجتماع إلى أهمية تطوير الهيئة للأجهزة والمعدات المستخدمة لكي تتناسب مع حجم الخدمات الكبيرة التي تقدمها، أهمها توفير وتحديث سيارات الإسعاف بأعداد كافية ذات مواصفات عالمية فنيا وتقنيا لتقديم أفضل الخدمات الإسعافي وإنقاذ حياة المصابين، ورأت اللجنة خلال الاجتماع أهمية استفادة الهيئة من برامج وقواعد البيانات الكبيرة، وإمكانات الذكاء الصناعي المساعدة في التنبؤ بزيادة الطلب على الخدمات الإسعافية أو انخفاضه، وتوجيه المشرفين على الخدمات الإسعافية بنقل أو تركيز الطواقم لسد الحاجة على الطلبات الزائدة، ورفع كفاءة واستغلال الموارد بشكل أفضل.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442/ 1443هـ، والتحديات التي تواجهها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وخلق حلول تقنية إبداعية لتعزيز جودة الخدمات وتحفيز البنية التحتية الرقمية.

وبحثت اللجنة أهمية احتواء الموقع الالكتروني للهيئة على مؤشرات ولوحة تفاعلية بمعلومات عن نقص الأدوية والمواد الخام والأجهزة يتم تحديثها بشكل منتظم مما يساعد المنشآت الصحية، والمستهلكين من وضع التدابير والخطط المناسبة للإسهام في سهولة البحث والوصول للمعلومة للمستفيد، تمهيدا لرفع تقريرها المتضمن توصياتها للمجلس.

من جانب آخر، عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير لمناقشة عدد من الموضوعات المحالة للجنة لبحثها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها أمام المجلس في الفترة المقبلة.

وضمن الموضوعات التي بحثتها اللجنة التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1442/ 1443هـ، كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1442/ 1443هـ، والتقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1442/ 1443هـ.

وأقرت اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن مداخلات وتوصيات الأعضاء المقدمة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1442/ 1443هـ، لتقديمها أمام المجلس في الفترة القادمة.

يذكر أن اللجنة الصحية ولجنة المياه والزراعة والبيئة ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير التي تتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.