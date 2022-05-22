شكرا لقرائتكم خبر إطلاق بوابة وطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار، تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأربعاء المقبل، حفل إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، الهادفة إلى رفع مستوى الأمن السيبراني بالمملكة والارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية.

ويأتي إطلاق البوابة ضمن جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي للأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، وتعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة.

وأوضحت الهيئة أن حفل الإطلاق سيشهد عقد جلستي نقاش ستتطرق للتحديات في مجال الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات المتبعة في رفع مستوى الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين في الأمن السيبراني لدى الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة. وتعد الهيئة الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه.

تسعى بوابة «حصين» إلى:

تحسين آلية تقديم الخدمات وأتمتة العمليات

تعزيز تجربة الجهات الوطنية المستفيدة

توفير بوابة موحدة للحصول على خدمات الأمن السيبراني

تحتوي على منصات تساعد على التقييم والاستجابة

تحسين كفاءة الإنفاق في المجال

رفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات

أهداف هيئة الأمن السيبراني

• تعزيزه حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني

• حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية

• تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة

• تشجيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني

• الترخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالأمن السيبراني