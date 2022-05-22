33 ألف متدرب ومتدربة في مركز التدريب العدلي

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وأوضحت وزارة العدل أن المركز نفذ نحو 640 دورة وورشة، وذلك ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المركز وقع اتفاقية مع المكتبة الرقمية السعودية، ومذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل، وذلك في إطار التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجالي التعليم والتدريب القانوني.يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف الوزارة للتدريب والتأهيل في مجالات تدريبية عدلية وقانونية عدة، مستهدفة وفق معايير حاكمة إعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني.
برامج نفذها المركز:
- تأهيل المحامين
- تأهيل الملازمين القضائيين
- تطوير المحامين
- تأهيل المصلح الداخلي
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