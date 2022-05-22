شكرا لقرائتكم خبر 33 ألف متدرب ومتدربة في مركز التدريب العدلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المتدربين والمتدربات المستفيدين من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022 نحو 33,182 متدربا ومتدربة.

وأوضحت وزارة العدل أن المركز نفذ نحو 640 دورة وورشة، وذلك ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المركز وقع اتفاقية مع المكتبة الرقمية السعودية، ومذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل، وذلك في إطار التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجالي التعليم والتدريب القانوني.

يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف الوزارة للتدريب والتأهيل في مجالات تدريبية عدلية وقانونية عدة، مستهدفة وفق معايير حاكمة إعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني.

برامج نفذها المركز:

