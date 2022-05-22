شكرا لقرائتكم خبر تخصيص 3 م2 لكل حاج بعرفات في مخيمات حجاج الداخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المجلس أنه يعكف على استكمال التمديدات والتجهيزات الكهربائية المطلوبة لمواقع حجاج الداخل بمشعر عرفات، حيث يبلغ عدد المحطات الكهربائية القائمة في المنطقة 100 محطة قدرة كل منها 1000 ك . ف. أ. من جهة أخرى تقع مخيمات حجاج الداخل بمشعر عرفات هذا العام ضمن المنطقة المشمولة بخدمة النقل بقطار المشاعر المقدسة، والمواقع المشمولة بخدمة النقل العام بالحافلات.يذكر أن عدد حجاج الداخل خلال موسم حج هذا العام 150 ألف حاج، من إجمالي أعداد الحجاج الذي أعلن عنهم أخيرا والبالغ مليون حاج.
حجاج الداخل:
184منشأة تخدمهم هذا العام
3 م2 لكل حاج بمشعر عرفات
450 ألف م2 المساحة المخصصة
150 ألف حاج
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