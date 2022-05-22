اخبار دوليه – مقتل عقيد من الحرس الثوري بـ5 رصاصات مجهولة وسط طهران

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحرس الثوري مقتل عقيد من قواته بعملية اغتيال وقعت، وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل العقيد صياد خدائي، وذلك في بيان نشرته اليوم الأحد.

كما أضاف البيان أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق العاصمة.

وكشف أنه قتل بـ 5رصاصات أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع «مجاهدي الإسلام» بالعاصمة بالقرب من منزله.

غارقا بدمائه

فيما أفادت مصادر أخرى، أن خدائي ينتمي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك في سوريا.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، لفتت أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.