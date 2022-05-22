اخبار الخليج – مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن حمد بتتويجه بلقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة حصول سموه على المركز الأول في سباق 160 كم ضمن بطولة مونتل سينو الدولية للقدرة، وما حققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.

وأكد مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد أن الرياضة البحرينية تشهد تقدمًا ملحوظًا بفضل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما يعكس تطور القطاع الرياضي وتحقيقه العديد من البطولات الدولية والعالمية، منوها بما يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من دعم للرياضة البحرينية عزز من تميزها في مختلف المحافل وحقق العديد من المنجزات الوطنية الرياضية.

وأشار مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز المشرف يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المجال الرياضي، لافتاً للدور الكبير لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة الفريق الملكي للقدرة والذي أسهم في تحقيق العديد من النجاحات وعزز مستوى مملكة البحرين عالميا في رياضة سباق القدرة.. معرباً عن تمنياته لسموه دوام التوفيق والنجاح في قيادة الفريق الملكي للقدرة نحو مزيدٍ من النجاحات العالمية.