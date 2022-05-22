اخبار الخليج – رئيس ديوان ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بنيله لقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة (مونتل سينو) الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، وماحققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.

وأكد رئيس ديوان ولي العهد أن الإنجازات المشرفة التي حققتها مملكة البحرين في المجالات الرياضية، وما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متقدمة، جاءت بفضل رعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأكد بأن هذا الإنجاز المشرف الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعزز من مكانة مملكة البحرين عالميا في رياضة سباق القدرة، مشيدًا بدور سموه في تطوير وتنمية القطاع الرياضي ودعم الشباب البحريني لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات في مختلف المجالات.