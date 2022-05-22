اخبار الخليج – رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يهنئ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بنيله لقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بحصول سموه على المركز الأول في سباق 160 كم في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة التي أقيمت في إيطاليا، بالإضافة الى فوز الفريق الملكي بلقب سباق 120 كم.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يعد ضمن الانجازات التي من شأنها تعزيز مكانة البحرين في الاوساط الرياضية العالمية، لتتبوأ باقتدار المكانة الرفيعة ضمن الدول المتقدمة في رياضات الفروسية.

واشاد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للفريق الملكي للقدرة والتي اثمرت خلق فريق قادر على تحقيق المنجزات والنتائج على المستوى الاقليمي والعالمي من خلال العمل بخطط استراتيجية بأحدث الاساليب الرياضية الحديثة، لترتقي النتائج الى المستوى الذي يليق بما تحضى به الرياضة في البحرين من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، معبراً عن اعتزازه بما يبذله الشباب البحريني من جهد واجتهاد لرفع راية البحرين في المحافل الدولية.