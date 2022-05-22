اخبار الخليج – وزير المالية والاقتصاد الوطني يهنئ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بنيله لقب بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بمناسبة تتويج سموه بلقب بطولة (مونتل سينو) الدولية لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، وماحققه فرسان الفريق الملكي من نتائج متقدمة في سباقات البطولة.

وثمن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة البحرينية، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز مكانة الرياضة البحرينية على مستوى العالم، منوها باسهامات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فيما حققته الرياضة البحرينية من إنجازات مشرفة تضاف لسجل الرياضة الحافل لمملكة البحرين.

كما أشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمستوى المتقدم والمتطور الذي وصل إليه الفريق الملكي للقدرة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في السباق، وما حققه من إنجازات رفعت اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الرياضية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق الإنجازات العالمية وقيادة الرياضة البحرينية نحو المزيد من النجاحات في شتى الميادين.