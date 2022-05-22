القبضُ على شخص ارتكب حوادث جنائية في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قَبَضَتْ شرطةُ منطقة الرياض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثَّلَت بسرقة (6) مركبات تم استردادها، واستخدامها في اقتحام المنازل،وكسر زجاج المركبات المتوقفة والاستيلاء على ما تحويه من أموال و مقتنيات،والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى إيقافه،واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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