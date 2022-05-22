السعوديه «بر جدة» توقع اتفاقية شراكة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لدعم برامج الجمعية

محمد بن مسعود - الدمام - وقَّعت جمعية البر بجدة اتفاقية شراكة مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية – فرع جدة، تقوم الشركة بمقتضاها بتقديم تبرعات عينية تتمثل بتوفير أجهزة كهربائية للأسر المسجلة بالجمعية.

وجاء توقيع الاتفاقية ترجمة لحرص الطرفين على تعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع وإثراء البرامج والمبادرات المقدمة له، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاهتمام بفئات المجتمع المتنوعة خاصة تلك الفئات المسجلة بالجمعية من الأسر محدودة الدخل والأيتام ومرضى الفشل الكلوي، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشاريع الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.

وقد التقت إرادة الطرفين على إيجاد نموذج راقٍ من التعاون المشترك بينهما لدعم برامج وأنشطة الجمعية وتعزيز الاستدامة المالية فيها، ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع والمستند إلى تنفيذ المبادرات المجتمعية البناءة، مع الاستفادة من المزايا والدعم اللوجستي والإعلامي الذي تقدمه الجمعية.

وأكد المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية حرص الجمعية على التوسع في شراكاتها المجتمعية الداعمة لبرامجِها المجتمعية من خلال توثيق العلاقة مع مختلف القطاعات وخاصة قطاع الأعمال بما يدعم الاستدامة فيها ويتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية ومع أهداف الجمعية الاستراتيجية الداعمة لجهود التنمية.

فيما رحب خالد ضيف الله الزهراني مدير إدارة الدعم المؤسسي بالجمعية بتوقيع هذه الاتفاقية الداعمة لبرامج الجمعية وأنشطتها والتي تعود بالخير على الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية، ودعا كافة مؤسسات قطاع الأعمال الى توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تدعم جهود التنمية المستدامة وتترجم حجم الاهتمام بالأدوار والمسؤوليات الاجتماعية لتلك المؤسسات واستشعارها بنبض المجتمع.

من جهته ثمّن عادل سعيد الغامدي مدير فرع شركة الغاز والتصنيع الأهلية بجدة الأدوار الرائدة لجمعية البر بجدة وحرصها المستمر على تقديم البرامج المساندة للمجتمع والتي تستفيد منها الأسر المحتاجة والأيتام ومرضى الفشل الكلوي.. مؤكداً حرص الشركة المستمر على تقديم مثل هذه المبادرات المساندة للقطاع غير الربحي والتي تترك أثرها التنموي المستدام بالمجتمع عبر شراكات تكاملية تستفيد منها الفئات المستهدفة بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.