ميلان يحقق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

توج فريق ميلان، بطلًا للدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه، بعد الفوز الذي حققه على حساب ساسولو، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ستاد مابي، ضمن مباريات الجولة الـ38 والأخيرة بالمسابقة.

تقدم أوليفيه جيرو، بالهدف الأول لصالح ميلان عند الدقيقة 17، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32، ثم سجل فرانك كيسي، الهدف الثالث للروسونيري عند الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ليتوج بطلًا له للمرة الـ19 في تاريخه، والأولى منذ 11 عامًا على آخر تتويج له.