النمسا تعلن عن أول إصابة بجدري القردة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت النمسا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن نحو 11 دول على الأقل أعلنت تسجيل إصابات بجدري القرود حول العالم، ومؤخرًا أعلنت سويسرا التسجيل بشكل رسمي.

وبحسب المنظمة، فإن عدد الحالات المعلن عنها حتى اللحظة بلغ 100 حالة مؤكدة، فضلا عن 50 حالة أخرى قيد التحقيق.

وشددت المنظمة على أنها تعمل مع البلدان المتضررة وغيرها لتوسيع نطاق رصد الأمراض للعثور على الأشخاص الذين قد يتأثروا ودعمهم، وتقديم إرشادات حول كيفية التعامل مع المرض، مشددة على أن جدري القردة ينتشر بطريقة مختلفة عن فيروس كورونا.

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أن 8 دول على الأقل تضررت في القارة الأوروبية من جدري القردة، وهي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.