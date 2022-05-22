شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لإنشاء مرافق عالمية للأبحاث السريرية لتطوير القطاع الدوائي بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الاستثمار في البحث لتطوير علاجات آمنة وفعالة للمرضى

ترسيخ مكانة المملكة على الخارطة العالمية لأنشطة البحث والتطوير

أطلق مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية و "أسترازينيكا"، برنامجاً طموحاً لبناء القدرات في مجالات البحوث السريرية بهدف تعزيز عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية السعودي، في مبادرة هي الأولى ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج المخطط إطلاقها دعماً لأنشطة البحث والتطوير في المملكة.

قدمت ورشة العمل الافتتاحية للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، والتي انعقدت في العاصمة الرياض على مدار يومي 17 و18 مايو الجاري، نظرة متعمقة على مجالات حيوية مثل مشهد التجارب السريرية والممارسات السريرية الجيدة ومستويات الجاهزية لعمليات التدقيق والتفتيش.

وكانت كل من وزارة الاستثمار ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) و "أسترازينيكا" قد وقعت مذكرة تفاهم على هامش فعاليات "قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية" التي أقيمت في شهر سبتمبر من عام 2021.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء مرافق عالمية المستوى للأبحاث السريرية في المملكة، حيث أن مسألة الاستثمار في البحث والتطوير أمراً بالغ الأهمية لتطوير علاجات آمنة وفعالة للمرضى. مثل هذه الاتفاقية تزيد من حجم الاستثمارات في التجارب السريرية والأدلة الواقعية للتجارب الدوائية، وتعزز الجهود للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، وتطوير مشروع التصنيع المحلي الذي أطلقته "أسترازينيكا" بقيمة 80 مليون دولار بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية". وعلاوة على ذلك، تبشر الاتفاقية بمزيد من التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتحليل البيانات في مجال الاكتشافات الدوائية وتشخيص الأمراض.

وتسعى رؤية السعودية 2030 إلى ترسيخ مكانة المملكة على الخارطة العالمية لأنشطة البحث والتطوير، وذلك بهدف تقديم الفوائد العديدة التي تعود بها نتائج هذه التجارب لسكان المملكة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ساره الثاري، العضو المنتدب للتقنيات الحيوية والأدوية ومستشار وزارة الاستثمار السعودية: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة التي تندرج في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية. ولاشك أن المملكة تقدم مجموعة واسعة من الفرص القيمة لتلبية الطلب المتنامي على المستويين المحلي والإقليمي، ويسعدنا التعاون مع شركة رائدة عالمياً في الصناعات الدوائية سعياً لترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار".

من جانبه، قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان لدى "أسترازينيكا": "تحرص ’أسترازينيكا‘ باستمرار على لعب دور فاعل في التجارب السريرية وأنشطة البحث العلمي. ونلتزم بدعم رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمار في التصنيع المحلي والبحوث السريرية. كما نبذل قصارى جهدنا ونتعاون مع الشركاء ومختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف المملكة المتمثلة بتقديم منتجات دوائية مبتكرة للمرضى، في إطار التزامنا الراسخ والمستمر بدعم قطاع الرعاية الصحية في المملكة".