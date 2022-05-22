شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 2024.. تجديدُ رئاسة المملكة لمجلس المنظمة العربية للتنمية الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدَّدَت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورتها الـ (57) رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022-2024م.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد في 19 مايو 2022م في مقر المنظمة بالقاهرة، إضافة إلى التجديد لعضوية كل من (الإمارات العربية المتحدة – جمهورية السودان- سلطنة عمان- دولة الكويت – جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية).

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تأسست عام 1961م؛ وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية،وتهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية؛بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.

وتُوجِّهُ المنظمةُ جهودَها وتقدِّمُ خِدْمَاتِها وبرامجَها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، كما أن التجديد للرئاسة وعضويات المجلس التنفيذي لا يكون إلا بموافقة جميع الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماع الجمعية العمومية.