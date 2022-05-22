شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة غبارية».. «الأرصاد» يكشف لـ ”الخليج 365” الطقس على الشرقية حتى الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الشرقية تحت تأثير موجة غبارية ورياح بسرعة ٥٥ كم قادمة من الشمال

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الرياح القادمة من الشمال تصل سرعتها إلى ٥٥ كلم/س، مما يشير إلى احتمالية تكوّن عاصفة ترابية على مناطق الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، والرياض والقصيم، وتمتدّ إلى المناطق الجنوبية الداخلية في المملكة، خاصة نجران والمناطق المحيطة، وأيضًا تتأثر منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبين في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن تلك الحالة تكون في أشدها يوم الإثنين والثلاثاء تتحول إلى عوالق ترابية، لافتا إلى أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهاً يوضح أن الرياح المثيرة للأتربة قد تشوش الرؤية، وكذلك يمكن مشاهدة ارتفاع الموج بفعل سرعة الرياح.

وحذر المركز من العاصفة التي تشهدها اليوم عدد من المناطق بالمملكة، داعياً الجميع إلى الانتباه والالتزام الكامل بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة المعنية.

وأشار إلى أن مركز الأرصاد يستخدم النظام الآلي للإنذار المبكر، وهو عبارة عن 4 ألوان معينة لتوضيح مستوى الحالة، الأخضر لمراقبة الحالة، والأصفر للتنبيه، والبرتقالي تنبيه متقدم، واللون الأحمر للتحذير.