شرطة الرياض تُحدِّدُ هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس صَرَّحَ المتحدثُ الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول ويظهر فيه اعتداء فتاة على أخرى في أحد الأماكن العامة، فقد تمكَّنَت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها،وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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