صلاح يتوج بالحذاء الذهبى للبريميرليج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
في إنجاز تاريخي جديد، حصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي بعدما أنهى الموسم في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي ب 23 هدفا.
ورغم خسارة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، فإن الفرعون المصري وضع بصمته التهديفية في آخر مباراة بالدوري، بعدما أحرز الهدف الثاني لفريقه في مرمى ولفرهامبتون قبل دقائق من نهاية المباراة.
وتربع صلاح على صدارة قائمة هدافي “البريميرليغ”، برصيد 23 هدفاً، بالمشاركة مع هيونغ سون مين لاعب توتنهام.
بينما يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المركز الثالث برصيد 18 هدفاً، ثم هاري كين برصيد 17 هدفاً.
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