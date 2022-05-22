اخبار الخليج – بحريني يحقق المركز الاول عربياً والعاشر عالمياً في مراحل منحة جمال عبدالناصر الدولية للقيادات الشبابية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي؛ عن تأهل 150 قياديا من شباب دول عدم الانحياز والدول الصديقة في فعاليات الدفعة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية، خلال شهر يونيو المقبل تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز»، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بعد اجتيازهم مراحل التقييم الأربعة وفقاً للمعايير المعتمدة وتمكن من التأهل مبين آلاف المشاريكن 150 شاب من مختلف دلو العالم حيث جاء في اول القائمة الشابة نرجس افغنايار من جمهورية أفغانستان وكان من مملكة البحرين في المركز العاشر في القائمة على مستوى الدول والأول عربياً الشاب د. علي أحمد محمد.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي، أن القيادة السياسية في مصر بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تهتم بدعم وتأهيل الشباب من مختلف دول العالم من خلال المنح التأهيلية التي تقدمها مصر ، بالإضافة إلي المنح الفنية المتخصصة التي تقدمها الهيئات والوزارات المصرية، بما يساهم في فتح آفاق التنمية ونقل الخبرات والثقافات فى مختلف المجالات والتخصصات.

ومن جهته أكد حسن غزالي المنسق العام للمبادرة انها تستهدف النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية ؛ 150 قياديا من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة، لتشمل القيادات الشبابية من قارات آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، والتي تعد من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتأتي أهداف تلك الزمالة من التعاون، فيما يلي، زيادة الاتصال بين البلدان النامية وتحسينها؛ مما يؤدي إلى خلق مزيد من الوعي بالمشاكلات المشتركة وزيادة فرص الحصول على المعارف والخبرات المتاحة، وكذلك خلق معرفة جديدة فيما يتعلق بمعالجة مشاكلات التنمية.

وأضاف غزالي بانه تعمل النسخة الثالثة من المنحة على، تمكين البلدان النامية من تحقيق درجة أكبر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع التعاون الدولي من أجل التنمية.وكذلك تعزيز القدرات التكنولوجية المتواجدة حاليًا في البلدان النامية، وتشجيع نقل التكنولوجيا والمهارات التي تتلائم معها، وأنه من المقرر أن تبدأ منحة ناصر للقيادة الدولية في الـ28 من مايو المقبل، على أن تستمر لمدة 15 يوم .

من جهته أكد الشاب علي ال خرفوش أنه سعيد من تمكنه من تخطي المراحل الأربع بنجاح وان تحقيقه هذا الإنجاز هو انجاز لمملكة البحرين ويهديه الى القيادة الرشيدة والى شعب البحرين، كما أكد انه سيشارك في زمالو منحة ناصر الدولية من خلال التوجه الى جمهورية مصر الشقيقة في نهاية الشهر الحالي ومتمنياً ان يحصل على الدعم لمشاركة من قبل الجهات المعنية الحكومية ومن القطاع الخاص.