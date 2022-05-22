اخبار الخليج – أزمة في استقدام العمالة المنزلية وبتكاليف عالية وتعجيزية

محمد بن مسعود - الدمام - أدى حصر استقدام العمالة الى قفزة كبيرة في الأسعار وصلت حتى 3 الاف دينار بحريني لمن استغل هذه الازمة , وهذا ما أدى الى استياء المواطنين وبالأخص ربات المنزل والموظفين , إضافة الى استغلال وجشع البعض في هذا الوضع , خاصة في فترة جائحة كورونا والتحديات التي فرضتها والتي لازلنا نمر فيها , الى جانب اقتصار عاملات محددة الجنسية للاستقدام , وهذا الامر امتد اثره لكثير من القطاعات الاقتصادية وادى الى نقص كبير في العمالة .
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام سلمان العريبي : ( شهدنا زيادة كبيرة للتكاليف باستقدام العاملات من الخارج وبالأخص بعد جائحة كورونا , وسبب هذا الارتفاع صعوبة عملية الاستقدام وأيضا بسبب زيادة التكاليف من بلدان المصدر , وارتفاع نسبة المخاطرة في هذا العمل بمقابل المبالغ المصروفة في عملية الاستقدام , وواجهتنا العديد من العوائق في عمليات الاستقدام مثل تغيير الاشتراطات الدولية ومنع السفر ,وأيضا تكاليف الرسوم الإضافية في الدول الذي نستقدم منها العمالة من فحوصات طبية ومطالب جديدة ومتغيراتها )
وأضاف بأنه كان يتعامل مع دولة كينيا وله لدى مكاتب الاستقدام التي يتعامل معها في كينيا مبالغ مالية تقدر ب 3700 دينار بحريني , وهي تمثل مبالغ مدفوعة مقدما لأجل استقدام عمالة كينيا من هناك وبعض التعويضات المادية المستحقة له لديهم , ولكن بمجرد توقف العمل مع دولة كينيا بسبب جائحة كورونا , وتوقف عمل المطارات الدولية ومطار البحرين , ف ذلك الوقت أوقفت مملكة البحرين الاستقدام من دولة كينيا نهائيا , ولقد خسر هذه المبالغ لعدم وجود ضامن بين مملكة البحرين و دولة كينيا , وهنالك الكثير من المشاكل التي تحصل بسبب عدم وجود ضمانات دولية بين مملكة البحرين وبين الدول الأخرى .
وذكر المستثمر في قطاع الاستقدام احمد العلوي بأن سبب ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدة مشكلات : مثل محدودية دول الاستقدام , والإجراءات الطويلة والتشديد على الاستقدام , وبأن تداعيات هذه المشكلة تمتد الى الاقتصاد لان إيقاف استقدام العمالة وندرتها وارتفاع الأسعار يؤثر بشكل سلبي على المستثمرين , وأشار الى أهمية دعم المكاتب داخليا وخارجيا , وتسهيل الإجراءات , وفتح وتوسعة باب الاستقدام من الدول الأخرى , وقال بأن هنالك بعض المكاتب الخارجية أيضا تقوم ببعض العمليات الاحتيالية لجني الأموال وهذه الخسائر مكتب الاستقدام فقط هو من يتحملها , وتابع العلوي ان مكاتب الاستقدام تكبدت خسائر كبيرة جراء الجائحة ونطالب بالتوصل الى حلول تنصف جميع الأطراف .
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام الياس الحسيني : ان استمرار ارتفاع الأسعار و الصعوبات التي نمر بها في استقدام الايدي العاملة قد يخلق سوقا سوداء لمن يستخدم حاجات الناس لمصالحه الشخصية , وأضاف (لقد خسرنا مبالغ مالية تقدر ب 7 الاف دينار بحريني هذه الفترة بسبب الجائحة وما ترتب عنها من عواقب واشتراطات) , مشيرا الى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستقدام في الدول المسموحة ونشوء سوق سوداء للتنازل عن العمالة , واكد على ضرورة إعادة النظر بأسعار عقود الاستقدام لتكون بالتنسيق مع أصحاب المكاتب والمواطنين , وتشديد هيئة الرقابة لمن يقوم بمخالفة القانون و استقدام عاملات بأسعار خيالية مبالغ بها , ومعاقبة من يخالف القانون .
مريم احمد ربة اسرة تقول: انها قامت بالتقديم لاستقدام عاملة منزلية لمساعدتها في الواجبات المنزلية , لكونها موظفة وتتراكم اعمال المنزل خلال أيام العمل , من مكتب خارج مملكة البحرين لزعمهم بأنها الأقل سعراً وذلك بسبب الإعلانات الخارجية الخالية من المصداقية ,و بأنها قامت بدفع مبلغ 500 دينار منذ شهر نوفمبر العام الماضي و الى الان لا يوجد منهم أي مباردة بأرسال العاملة بل يداومون بالتأجيل وعدم الرد .
عبدالله احمد رب اسرة يقول : لا انصح بالاستقدام المباشر من الدول التي يمكن الاستقدام منها , لان لا يوجد شي يضمن حقك , هنالك العديد من المكاتب البحرينية التي تطمح لمساعدة المواطن و بأسعار ومعاشات معقولة تناسب المواطن البحريني , كما انها وسيلة استقدام مضمونه لحقوق المواطن البحريني في حال تأخير وجد تأخير في استقدام العاملة او وجود أي مشكلة , لوجود بوليصة تأمين ورسوم تغطية امنية .
ربة البيت زهراء تقول : ( انتظرت 5 شهور للحصول على خادمة , ودفعت نحو 1700 دينار لوكالة الاستقدام بالإضافة الى مبلغ الكشف الطبي والاغراض الخاصة بها) , وأضافت ان حالتها الاجتماعية لا تسمح لها باستقدام عاملة بهذا السعر , ولكنها موظفة في القطاع الخاص ولديها 3 أطفال وطفل ذو احتياجات خاصة ولابد من وجود خادمة لديها .
عيسى يوسف رب اسرة يقول : ان تكاليف الاستقدام أصبحت بأسعار خيالية وتعجيزية , بالإضافة الى التأخير في وصول العاملة الى مدة تصل حتى الى 6 اشهر , فهنالك اسر تتضمن كبار في السن و أطفال ومنهم من يكون موظف ويحتاج الى عاملة لمساعدته بالوظائف المنزلية , من الضروري وضع خيارات امام العملاء ما يناسبهم , و عدم فسح المجال من الجهات المعنية لمن ينتهز الفرص ويقوم باستغلال المواطنين بمبالغ طائلة , والوصول الى حل لهذه المشكلة الشائعة حاليا .
المصدر: منيرة السيد إبراهيم – طالبة اعلام في جامعة البحرين
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