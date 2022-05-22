اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام يهنئ الشيخ ناصر بن حمد بتتويجه بلقب بطولة مونتل سينو الدولية للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ، بحصول سموه على المركز الأول في سباق 160 كم في بطولة مونتل سينو الدولية لسباقات القدرة ، بالإضافة للنتائج المتميزة لفرسان الفريق الملكي في مختلف سباقات البطولة التي أقيمت في إيطاليا.
وأشاد المستشار نبيل الحمر بهذا الإنجاز الرياضي العالمي المتميز والذي يضاف الى سجل إنجازات سمو الشيخ ناصر بن حمد في سباقات القدرة في المحافل والمنافسات الدولية والتي تحققت بفضل الإهتمام الكبير والرعاية الكريمة والمتواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
متمنياً لسموه كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه لمزيد من الانجازات لرفع راية الوطن في مختلف المنافسات والبطولات القادمة.
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