ضبط 200 عبوة من مياه زمزم تُباع بطرق عشوائية بالمسفلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن بلدية المسفلة الفرعية ضبطت أكثر من 200 عبوة زمزم، معرضة تحت أشعة الشمس وفي درجة حرارة عالية، يتم تسويقها وبيعها بطرق عشوائية مخالفة. وأوضحت أنه تم اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

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