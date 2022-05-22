مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أحرز مانشستر سيتي، اليوم الأحد، لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه على أستون فيلا بـ3-2، منهيا بذلك أسابيع من التشويق والإثارة في “البريمرليغ”.
وكان “سيتي” منهزما بهدفين، قبل أن يعود بقوة ويسجل 3 أهداف في أقل من 5 دقائق، عن طريق كل من إلكاي جوندوجان (76د و81د) ورودريغو هيرنانديز (78د).
وللفوز بـ”البريمرليغ”، كان مانشستر سيتي المتصدر يحتاج اليوم إلى الفوز على أستون فيلا، دون انتظار نتيجة مباراة مطارده ليفربول أمام ولفرهامبتون.
وبذلك، يحرز رفاق النجم الجزائري رياض محرز البطولة المحلية بــ93 نقطة، مقابل 92 لليفربول.
وتكرر هذه السنة سيناريو موسم 2018-2019، حين خسر ليفربول أيضا اللقب أمام “مان سيتي” في اليوم الأخير من الدوري.
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يشار إلى أن هذا هو لقب البطولة الرابع لأبناء المدرب الإسباني بيب غوارديولا في خمس سنوات.
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