الهلال يعلن غياب الفرج والدوسري وهيون سو عن مواجهة الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن نادي الهلال غياب ثلاثي فريق الكرة الأول بالنادي، عن مواجهة الاتحاد والمقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحل الهلال ضيفًا على الاتحاد في المباراة المؤجلة بين الفريقن لحساب الجولة الـ27، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعبر مركزه الإعلامي أكد الهلال غياب كلاً من سلمان الفرج وناصر الدوسري والكوري الجنوبي جانج هيون سو، عن الكلاسيكو. وتواجد الفرج في عيادة مستشفى المملكة الطبية بسبب في مقر ناديه، بسبب شعوره ببعض الإجهاد، بينما يغيب ناصر الدوسري عن الكلاسيكو بسبب وفاة جدته لأبيه ولن يتمكن من التواجد مع بعثة الفريق المغادرة إلى جدة. وواصل جانج هيون سو برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني، بعد الإصابة التي لحقت به في إصبع القدم. أخبار قد تهمك

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