اشتملت 8 دول.. مركز سلمان للإغاثة ومؤسسة البصر العالمية يوقعان اتفاقية لتنفيذ برامج مكافحة العمى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية لتنفيذ عدد من الحملات الطبية بمجال مكافحة العمى والأمراض المسببة في 8 دول، يستفيد منها 120 ألف مستفيداً ، حيث تستهدف 9600 عملية إزالة مياة بيضاء وجراحات صُغرى ، والقيام بتوزيع 24 الف نظارة طبية ، وأدوية وقطرات علاجية .

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي ، والأمين العام لمؤسسة البصر الدكتور عادل بن عبدالعزيز الرشود بمقر المركز بالرياض .

وأوضح الدكتور عقيل الغامدي أنه بموجب الاتفاقية سيتم تنفيذ 24 مشروعاً طبياً بمشاركة متطوعين وأطباء سعوديين في كل من : جمهورية الكاميرون ، والنيجر ، وبنجلاديش ، ونيجيريا ، والسودان ، وسريلانكا ، واليمن ، والمملكة المغربية ، يتم خلالها إجراء ما يقارب 9600 عملية جراحية .

وأضاف ، أن هذه البرامج تأتي امتداداً للجهود التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، وانسجاماً مع مساعيه الرامية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي بإعتباره علامة بارزة من علامات النهضة المجتمعية ، وتعزيزاً للقيم الإنسانية والتنمية المستدامة ، وذلك بتوجيهات من القيادة الحكيمة – أيدها الله – وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي .

يُذكر ان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية خلال الثلاثة أعوام الماضية قام بتنفيذ 132 مشروعًا لمكافحة العمى والأمراض المسببة له شملت 16 دولة واستفاد منها 421,806 مستهدفاً .