شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للقياس» يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل تدشينه للشهادة الرقمية للمعايرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المهندس ناصر القحطاني نائب مدير المركز الوطني للقياس والمعايرة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تصريحات خاصة لـ"اليوم" أن دول العالم تشهد تطورات كبيرة في التحول الرقمي، مبينا أن "القياس في العصر الرقمي" كان شعار هذا العام باليوم العالمي للقياس.

وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دشنت الشهادة الرقمية للمعايرة، لافتا إلى أنها تهدف التحول الرقمي الكامل، مذكرا أن التحول الرقمي الكامل المستهدف يأتي متوافقا مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مذكرا أن من ضمن أهداف الشهادة أيضا تقليل الخطأ البشري.