هل تم تسجيل حالات وفاة بـ”جدري القرود”؟.. “الصحة العالمية” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بمرض جدري القردة ارتفعت إلى 92 ، مؤكدة عدم تسجيل أية وفيات نتيجة لذلك.

وأوضحت أنه بحلول يوم 21 مايو، تلقت منظمة الصحة العالمية تقارير عن 92 حالة للمرض تم تأكيدها في المختبر، من 12 دولة من البلدان المشاركة غير الموبوءة.

وأكدت المنظمة أنه “حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بهذا المرض”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا ترتبط حالات جدري القرود المبلغ عنها بالسفر إلى المناطق الموبوءة.