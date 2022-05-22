اخبار الخليج – وزير الديوان الملكي يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بتتويجه بلقب «مونتـل سـينو الدولية»

محمد بن مسعود - الدمام - بعث معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أعرب فيها معاليه عن أطيب تهانيه لسموه وذلك بمناسبة تتويجه بلقب (مونتـل سـينو الدولية) لسباقات القدرة لمسافة 160كم، مؤكداً معاليه أن هذه الانجازات تعزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة البطولات القارية والعالمية، لتمكين الشباب البحريني من الوصول إلى منصات التتويج في هذه السباقات الدولية.

وأشاد معاليه بقيادة سموه للشباب البحريني وتوجيهاته لتعزيز مكانة الرياضة في مملكة البحرين في الداخل والخارج، وتحقيق المزيد من النتائج المشرفة للمملكة ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. معربا معاليه عن اعتزازه الكبير بإنجازات الشباب البحريني وجهوده، لرفع راية المملكة عالية خفاقة، ومتمنياً معاليه لسمو الشيخ ناصر المزيد من التوفيق والنجاح.

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