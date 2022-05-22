اخبار الخليج – الحبس 3 سنوات والإبعاد عن البلاد لمتهم تسبب في وفاة آسيوي

محمد بن مسعود - الدمام - صرح رئيس نيابة المرور بأن المحكمة الصغرى الجنائية السابعة أصدرت حكمها في واقعة وفاة آسيوي إثر حادث مروري بليغ على شارع الملك فيصل، حيث حكمت المحكمة بحبس متهم خليجي الجنسية لمدة ثلاث سنوات عن جميع التهم للارتباط، وأمرت بإبعاده نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم كان قد قام بقيادة مركبته تحت تأثير السكر وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، معترضاً طريق المجني عليه واصطدم به مما أدى إلى وفاته بموقع الحادث متأثرا بإصاباته.

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