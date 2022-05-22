أمانة جدة تطلق خدمات الشهادات الصحية رقمياً عبر منصة بلدي

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت أمانة محافظة جدة خدمة «إصدار الشهادة الصحية» للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة رقميا، بالإضافة إلى تحسين خدمات الإلغاء، والاستعلام عن الشهادة الصحية لرفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وصول العملاء إليها ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

وستمكن هذه الخدمة العملاء من إصدار الشهادة الصحية، وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلدية؛ وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانات والبلديات ومنصة صحة رقميا، حيث يمكن للعميل إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة، وستنعكس نتيجة الفحص إلكترونيا مما يسهل عملية إصدار الشهادات الصحية عبر منصة “بلدي”

الجدير بالذكر أن التحديثات شملت إصدار دليل استرشادي لإصدار الشهادات الصحية، ويتضمن اشتراطات التقديم، وآلية الإصدار وبعض التحديثات، ومنها: تمكين العامل من تحديث وإدخال معلوماته الشخصية على النظام بنفسه، وأن تكون مهنته ضمن المهن التي يسمح من خلالها بإصدار الشهادة الصحية، وأن يكون مرتبطا بمنشأة مرخصة يسمح نشاطها بإصدار الشهادة الصحية، وإرسال رسالة إلى العامل على جواله برقم السداد؛ لدفع قيمة فاتورة الشهادة الصحية.

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كما يشار إلى أن الشهادة الصحية تسمح بمزاولة المهنة للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالغذاء، أو الصحة العامة، مثل: المطاعم وصالونات الحلاقة، ومغاسل الملابس وما في حكمها، ويناح إصدار الشهادة الصحية عن طريق التكامل مع نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى للعملاء عبر (منصة صحة) التابعة لوزارة الصحة.