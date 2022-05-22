تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. نقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” للرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – فريق التحرير:

يستعد مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع قيادة القوات المشتركة باليمن ممثلة في مركز الإسناد الطبي، بإخلاء التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” وذويهما، من العاصمة المؤقتة عدن إلى الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي للخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية، تنفيذاً لأمر العاهل السعودي الملك سلمان لإجراء الفحوصات الطبية لهما وإمكانية فصلهما.

وسيتم علاج التوأم السيامي في مستشفى الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بعد أن ولدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه في 10 مايو الجاري، بنقل التوأم السيامي اليمني (مودة ورحمة) ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان من اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.