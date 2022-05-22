وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-أشرف العصيمي

رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020-2022، في محافظة الخرج، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ومعالي الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومحافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الغذائي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن العنصر البشري يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته، وهو ما يتطلب وجود تخصصات نادرة تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيدًا بما شاهده من كفاءة عالية وحماس لدى الخريجين للتفاعل والمساهمة في جودة تصنيع الغذاء في المصانع السعودية.

وأشاد الخريف بالنقلة الاستراتيجية لمعهد الصناعات الغذائية والتي تستهدف توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، والدفع بالخريجين المؤهلين بتخصصات مهنية مختلفة تتواكب مع احتياج القطاع الصناعي وسوق العمل، داعياً الشركات المتخصصة في مجال نشاط صناعة الأغذية إلى الاستفادة الامكانات التي يتمتع بها المعهد، وجودة الخريجين.

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وتضمن الحفل جولة لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حيث التقى فيها عددا من المتدربين، واطلع على أهم البرامج، كما تم تكريم عددًا من المتدربين المتميزين والشركات المساهمة في دعم التوطين لقطاع الغذاء.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة معهد الصناعات الغذائية عبد الله البدر، الشكر لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الغذاء والدواء، لما يقدمانه من دعم للمساهمة في توطين قطاع الغذاء.

الجدير بالذكر بلغ عدد خريجي معهد الصناعات الغذائية 450 متدربًا في ثلاث تخصصات رئيسية وخمسة تخصصات فرعية، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.