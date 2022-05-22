محمد بن مسعود - الدمام - على مدار الساعة.. خط العلم دوفس في أبين يشهد إزاحة الرمال

تستمر إزاحة الرمال من الخط الدولي الرابط بين العاصمة عدن بالمحافظات الشرقية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وتقوم الفرق الفنية على إزاحة الرمال من خط العلم دوفس تفادياً للحوادث المرورية. ويأتي هذا بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقال المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة بصندوق صيانة الطرق أن الفرق الفنية تواصل أعمال إزاحة الرمال من الخط الشرياني الدولي. وبين عباس أن العمل يسير بوتيرة عالية حفاظاً على حياة المسافرين بسبب الرمال المتحركة التي تؤدي إلى اغلاق الخط. ونوه عباس أن سير العمل يجري على مدار الساعة وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. يذكر أن مشروع إزاحة الرمال يستهدف ايضا الخط الرابط بين عدن والمخا وخط الحسيني لحج إضافة إلى خط بلحاف شبوة والدائري أبين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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