شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: 33 ألف متدرب ومتدربة في مركز التدريب العدلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل أن عدد المتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2022 بلغ 33182 متدربًا ومتدربة، كما نفذ المركز قرابة 640 دورة وورشة.

وضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، أقام المركز عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، برنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي.

وفي إطار التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجالي التعليم والتدريب القانوني، وقع مركز التدريب العدلي اتفاقية مع المكتبة الرقمية السعودية، ومذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل.

يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.