شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» تطلق البوابة الوطنية «حصين» .. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تستهدف الارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأربعاء المقبل حفل إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، الهادفة إلى رفع مستوى الأمن السيبراني بالمملكة والارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي إطلاق البوابة الوطنية ضمن جهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي للأمن السيبراني، وتمكين الجهات الوطنية من القيام بمهامها تجاه أمنها السيبراني، وتعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة بهدف الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.

وبيّنت الهيئة أن بوابة "حصين" تسعى إلى تحسين آلية تقديم الخدمات وأتمتة العمليات وتعزيز تجربة الجهات الوطنية المستفيدة عبر توفير بوابة موحدة للحصول على خدمات الأمن السيبراني، مشيرة إلى أنها تحتوي على منصات تساعد على التقييم والاستجابة وتحسين كفاءة الإنفاق في المجال ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عنها وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية. وأوضحت الهيئة أن حفل الإطلاق سيشهد عقد جلستي نقاش ستتطرق للتحديات في مجال الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات المتبعة في رفع مستوى الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين في الأمن السيبراني لدى الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة.