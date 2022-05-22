شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لحجز موعد لزيارة نزلاء السجون عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المديرية العامة للسجون، خدمة زيارة النزلاء عن بعد للأقارب من الدرجة الأولى، بالتواصل عبر اتصال مرئي من مواقع مهيأة تقنيًا لطرفي الاتصال داخل مقار السجون في مناطق "الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، وجازان" .

وتم تحديد 8 خطوات لحجز موعد زيارة عن بعد لأقارب النزلاء من الدرجة الأولى :

1- الدخول إلى أبشر أفراد

2- الدخول إلى قائمة مواعيد

3- اختيار المديرية العامة للسجون من قائمة المواعيد

4- حجز موعد افتراضي جديد

5- اختيار النزيل

6- اختيار الفرع الذي ستقام فيه الزيارة الافتراضية للزائر

7- تحديد التاريخ المطلوب للزيارة

8- طباعة الموعد