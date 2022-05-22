بث مباشرة.. مانشستر سيتي واستون فيلا بالدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره أستون فيلا مساء اليوم، الأحد، على ملعب “الاتحاد”، من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 89 نقطة.

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا فى الخامسة مساء اليوم على قناة beIN Sports 1 HD Premium .

ويأمل بيب جوارديولا، مدرب مان سيتي، فى حسم مباراة أستون فيلا مبكرًا للابتعاد عن الحسابات المعقدة خوفًا من ضياع لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة أن السيتيزنز سقط فى فخ التعادل مع وست هام بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية.

أخبار قد تهمك

حسم لقب الدوري

ويتمسك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي، من أجل تعويض الإخفاق الكبير الذي تعرض له الفريق بخسارة 3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا بالخروج المرير أمام ريال مدريد من دور الـ 8، بالإضافة إلي كأس رابطة المحترفين وكأس الإتحاد.

كما تلقي بيب جوارديولا مدرب السيتي دفعة قوية بعودة كل من جون ستونز وكايل ووكر إلي مران السيتي قبل مواجهة أستون فيلا المصيرية، بعد شفائهم من الإصابة وهو ما يعد دفعة قوية على الجانب الدفاعي.

كان بيب جوارديولا مدرب مان سيتي، قد استبعد والكر وستونز حتي نهاية الموسم الجاري، بعد الإصابات التي تعرضا لها في المرحلة الأخيرة، حيث ولم يلعب ستونز منذ مباراة ذهاب نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بينما ووكر منذ مباراة الإياب.

مانشستر سيتي يعاني

وعانى مانشستر سيتي دفاعيًا في غياب ستونز ووالكر، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام وست هام والتي انتهت على واقع التعادل 2-2.

وقد يلجأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزنز، إلي الثنائي الدفاعي والكر وستونز، من أجل تأمين الجانب الخلفي ضد أستون فيلا خلال مباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي.