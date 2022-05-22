وزير الخارجية يستقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.
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