اخبار دوليه – النتائج الأولية تشير الى ان حزب العمال سيشكل الحكومة المقبلة في استراليا

محمد بن مسعود - الدمام - تشير النتائج الأولية إلى أن حزب العمال الأسترالي هو الذي سيشكل الحكومة المقبلة، التي قد لا تتمتع بأغلبية كاملة.

وأفادت قنوات تلفزيونية اليوم الأحد أن حزب العمال المنتمي ليسار الوسط يقل بمقدار 4-5 مقاعد عن أغلبية 76 مقعدا في مجلس النواب الذي يتألف من 151 مقعدا، مع وجود حوالي 12 دائرة انتخابية لا يمكن التكهن بنتائجها بسبب التنافس الشديد فيها.

ويتطلع حزب العمال إلى العودة إلى السلطة للمرة الأولى منذ 2013 ، قد يلعب فيها المستقلون دورا بارزا إذا أسفرت النتائج عن ظهور برلمان معلق لا يتمتع فيه أي حزب بالأغلبية.

وسيصبح زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الحادي والثلاثين بعد أن أطاح المستقلون، بالحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء سكوت موريسون في العديد من معاقله التقليدية.