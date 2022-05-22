اخبار الخليج – حميدان يشيد بجهود الجمعيات في تحقيق غايات العمل الخيري والانساني 

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه اليوم الأحد، رئيس مجلس إدارة جمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية، السيد خليل أحمد الديلمي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وخلال اللقاء، استعرض الديلمي أبرز إنجازات ومبادرات الجمعية في مجال العمل الخيري طوال فترة خدمتها للمجتمع، ورؤيتها التي تسعى من خلالها لتكون نموذجاً يحتذى في مجالات العمل الخيري والإنساني في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، كما تم التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه عمل الجمعية، وبحث سبل تسهيل الإجراءات التي من شأنها تعزيز دورها والارتقاء بأدائها خدمة للمجتمع.

وفي هذا السياق، أشاد حميدان بدور السيد الديلمي في تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانساني كأحد الرواد للنماذج القيادية في هذا الجانب نظير ما قدمه من عطاء ملحوظ منذ تبني جمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية لمبادرات وأنشطة رعاية الأيتام والاهتمام بشئونهم، منوهاً أيضاً بالدور الذي تضطلع به الجمعية، ومساهماتها وخدماتها في المجالات الاجتماعية والإنسانية والخيرية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مؤكداً في هذا الإطار دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكافة جهود منظمات المجتمع المدني، وتذليل أية عقبات تواجهها وفق الأنظمة والقوانين، وذلك نظراً لأهمية دور هذه المنظمات وإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية، منوهاً بجهود تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة ومختلف الجمعيات في البلاد.