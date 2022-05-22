اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بنيله لقب بطولة «مونتل سينو» الدولية لسباقات القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة حصول سموّه على لقب بطولة «مونتل سينو» الدولية لسباقات القدرة، مؤكدًا بأن هذا اللقب جاء نتاجًا لما يحظى به الفريق الملكي للقدرة من دعم واهتمام لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدور والجهود الرائدة والمتواصلة والمميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في رياضة سباقات القدرة، وحرص سموّه على رفد القدرة البحرينية بالإنجازات والنجاحات، بما يعزز مكانتها المرموقة التي وصلت إليها إقليميًا ودولية، متمنيًا لسموّه مزيدًا من التوفيق والنجاح لخدمة مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
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