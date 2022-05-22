محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزراة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عدم تسوير المواقع تحت الإنشاء يعرضك للغرامات البلدية ويؤثر على تصنيفك لدى الوزارة ويعيق القدرة على إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية.
وكتبت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، عزيزي المقاول لتجنب الغرامة المالية وللحفاظ على تصنيفك لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حافظ على تسوير المباني السكانية أثناء البناء.
كانت هذه تفاصيل خبر الشؤون البلدية تكشف عن 3 عقوبات ضد المقاول في حال عدم تسوير الموقع تحت الإنشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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