بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

يواجه فريق ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون مساء اليوم، الأحد، على ملعب “آنفيلد”، فى مباراة حاسمة نحو لقب الدوري الإنجليزي.ويخوض فريق ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة وولفرهامبتون، بهدف تحقيق الفوز على الذئاب وإنتزاع الثلاث نقاط وانتظار نتيجة مان سيتي أمام الفيلانز بنفس التوقيت الليلة.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

تقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون الخامسة مساء اليوم، الأحد، على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، خلفًا لفريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 90 نقطة.

مباراة حاسمة لـ”ليفربول”

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يحتاج فريق ليفربول الفوز على وولفرهامبتون وخسارة أو تعادل السيتي أمام الفيلانز، من أجل خطف لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهو السيناريو الوحيد أمام الريدز للحصول على البطولة.

أما في حالة فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا، سيحسم الفريق السماوي لقب الدوري الإنجليزي بدون النظر إلي نتيجة الريدز أمام الذئاب.

واستعاد ليفربول الثنائي محمد صلاح وفان دايك وفابينيو قبل مواجهة وولفرهامبتون، حيث عاد كلاهما إلي التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة وغيابهم عن الجولة الـ 37 أمام ساوثهامبتون التي إنتهت بفوز الريدز 2-1.

عودة الثلاثي

وعلق كلوب على عودة الثلاثي قائًلا “محمد صلاح وفابينيو وفان دايك، يبدو كل شيء جيدًا بالنسبة لهم من حيث التعافي من الإصابات، ولكني لست متأكدًا مما سنفعله بشأنهم ضد وولفرهامبتون”.

وأضاف كلوب، “أتفهم أن صلاح ينافس على جائزة الحذاء الذهبي للبريميرليج، لكننا لن نجازف به، قراري النهائي سيكون إما إراحتهم أو على الأقل جلوسهم على مقاعد البدلاء لأسباب تتعلق بإيقاع اللعب”.

وتابع المدرب الألماني، “لا أستطيع أن أقول أن الثلاثي سيلعب أو لن يلعب ضد وولفرهامبتون بنسبة 100٪”.

يتطلع محمد صلاح للمشاركة في مباراة ليفربول أمام وولفرهامبتون، من أجل حسم لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة وأنه يتصدر قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا وبفارق هدف وحيد عن هيونج مين سون نجم توتنهام، والذي سيلعب مباراة بنفس الجولة اليوم أمام نورويتش سيتي.

وعن لقاء ليفربول ضد مان سيتي، قال النجم المصري محمد صلاح، “متحمسين، كل شيء ممكن يحدث في كرة القدم.. أريد خسارة أو تعادل مانشستر سيتي لنحقق لقب الدوري”.