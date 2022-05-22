وزارتا الثقافة والتعليم تطلقان مشروع “تأملات في الفن السعودي والعالمي”

محمد بن مسعود - الدمام - جمال خارق يفوق الوصف .. ومعلومات لا تعرفها عن زوجة الأمير "الوليد بن طلال" التي قهرت أميرات الخليج بحسنها المبهر .. والمفاجأة كم يبلغ مهرها لن تصدق؟ !

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