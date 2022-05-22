جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

احتفت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، بختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجاري الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكلاء وعمداء العمادات والكليات والمعاهد.

واستعرض وكيل العمادة للأنشطة والمهارات الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري في كلمته خلال الحفل، أبرز الفعاليات والبرامج لهذا العام، متطرقاً إلى وثيقة الأنشطة الطلابية وأهميتها للخريجين من خلال إبراز مهاراتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى أنه جرى استحداث شهادة المهارات التي تدعم الخريجين في التوظيف.

عقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يحكي مسيرة الأنشطة الطالبية للعام الجامعي 1443هـ.

بعدها دشن معالي رئيس الجامعة البرامج التدريبية الرياضية ضمن مبادرة صناعة نجم رياضي، مشيراً إلى أن النشاط الطلابي جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية ويصب في مصلحة الطالب ويسهم في صقل مهاراته وقدراته.

وفي الختام جرى تكريم لجان النشاط الطلابي ولجان وأعضاء النشاط الطلابي، ومن ثم الإعلان عن الكليات الفائزة في المؤشر الدوري لقياس الأنشطة