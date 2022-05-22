القطاع الصحي بظهران الجنوب ينفّذ فعالية “اليوم العالمي للربو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

نفّذ قطاع ومستشفى ظهران الجنوب العام فعالية “اليوم العالمي للربو”، بأحد المراكز التجارية في المحافظة، وذلك من خلال وضع عدد من اللوحات التعريفية وتوزيع العديد من المنشورات التوعوية، لتعزيز الوعي بمرض الربو.

وهدفت الفعالية إلى التوعية بأعراض مرض الربو، وتثقيف الزوار وتوعيتهم بأهمية تجنب مثيرات الربو، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 53 مستفيداً ومستفيدة.