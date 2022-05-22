أمين الشرقية يدشّن مشروع قوارب النزهة العائمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
دشّن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، المشروع الاستثماري لقوارب النزهة العائمة، الواقع بكورنيش محافظة الخبر، وذلك بنموذج التأجير المؤقت “الموسمي”، وهو أحد المشاريع الاستثمارية الداعمة للسياحة بالمنطقة.
واطلع معاليه خلال التدشين على محتويات مشروع القوارب العائمة الذي أصبح متاحًا أمام الزوار والمتنزهين، من قوارب صممت على شكل غرف فندقية، حيث يتسع القارب لعشرة أشخاص.
ويأتي إطلاق المشروع امتداداً لمجموعة المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي أطلقتها الأمانة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية في محافظة الخبر، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص، وتعزيز مفهوم جودة الحياة.
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